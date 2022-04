24.04.2022 ( vor 2 Stunden )



Paris (dpa) - In einer richtungsweisenden Wahl zwischen dem liberalen Emmanuel Paris (dpa) - In einer richtungsweisenden Wahl zwischen dem liberalen Emmanuel Macron und der rechtsnationalen Marine Le Pen bestimmen die Franzosen ihr neues Staatsoberhaupt sowie den weiteren Kurs ihres Landes und der EU. Erste Hochrechnungen wurden am Sonntag unmittelbar nach Schließung der letzt 👓 Vollständige Meldung