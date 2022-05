Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 3 Stunden



Überraschender Besuch: Angelina Jolie reist in die Ukraine 00:25 Sie zeigte sich in einem Café, mit Kindern im Krankenhaus. Die Sondergesandte des UN-Flüchtlingshilfswerks überraschte mit ihrem Besuch in Lwiw.