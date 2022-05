01.05.2022 ( vor 14 Stunden )



Istanbul (dpa) - Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat Deutschland vorgeworfen, sich in die Innenpolitik seines Landes einzumischen. Cavusoglu kritisierte bei einem Auftritt in Antalya die Reaktion der Bundesregierung auf die Verurteilung des Kulturförderers Osman Kavala zu lebenslanger H