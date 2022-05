False Flags Everywhere! RT @KimDotcom: Hier ist Olaf Scholz wie er gegen eine Masse von Protestierenden schreit und verlangt das Deutschland Waffen an die Ukraine… vor 15 Sekunden Milan CCCC @janskudlarek Idee: Nachdem die vom westlichen Putsch gegründete Nazi Ukraine gefallen ist, kommt Deutschland für d… https://t.co/lX4fekqenJ vor 28 Sekunden Holger Richter RT @KimDotcom: Hier ist Olaf Scholz wie er gegen eine Masse von Protestierenden schreit und verlangt das Deutschland Waffen an die Ukraine… vor 8 Minuten stellinger.hh RT @KimDotcom: Hier ist Olaf Scholz wie er gegen eine Masse von Protestierenden schreit und verlangt das Deutschland Waffen an die Ukraine… vor 13 Minuten AfD_Muenster RT @KimDotcom: Hier ist Olaf Scholz wie er gegen eine Masse von Protestierenden schreit und verlangt das Deutschland Waffen an die Ukraine… vor 15 Minuten Andreas Goehnert Ungeimpft RT @KimDotcom: Hier ist Olaf Scholz wie er gegen eine Masse von Protestierenden schreit und verlangt das Deutschland Waffen an die Ukraine… vor 29 Minuten