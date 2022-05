02.05.2022 ( vor 9 Stunden )



Der 9. Mai ist ein symbolträchtiger Tag in Russland. Es gibt Gerüchte, Putin wolle zum "Tag des Sieges" den Sieg im Ukraine-Krieg verkünden. Sein Außenminister dementiert nun und äußert sich auch zum Risiko eines Atomkriegs. Russland will seinen Militäreinsatz in der Ukraine nicht bis zum Jahrestag Der 9. Mai ist ein symbolträchtiger Tag in Russland. Es gibt Gerüchte, Putin wolle zum "Tag des Sieges" den Sieg im Ukraine-Krieg verkünden. Sein Außenminister dementiert nun und äußert sich auch zum Risiko eines Atomkriegs. Russland will seinen Militäreinsatz in der Ukraine nicht bis zum Jahrestag 👓 Vollständige Meldung