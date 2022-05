03.05.2022 ( vor 5 Stunden )



Sieben Journalisten sind im Krieg in der Ukraine bislang ums Leben gekommen. Nur Mexiko ist für Medienvertreter vergleichbar tödlich. Und a uch die Zahl der Angriffe auf Reporter in Deutschland ist gestiegen. Durch Kriege und Krisen hat sich die Situation von Journalistinnen und Journalisten weltw