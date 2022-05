08.05.2022 ( vor 6 Stunden )



Gewählt wurde in Schleswig-Holstein nicht die CDU, sondern Daniel Günther . Und dennoch färbt sein Sieg auf Friedrich Merz ab. Für ihn kommt es nun darauf an, was in einer Woche in NRW passiert. Das gilt auch für die anderen Parteien.