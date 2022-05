09.05.2022 ( vor 5 Stunden )



Wien (dpa) - In Österreich haben gleich zwei Wien (dpa) - In Österreich haben gleich zwei Ministerinnen der konservativen Regierungspartei ÖVP am Montag ihren Rücktritt erklärt. Landwirtschafts- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger sowie Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck stellten ihre Ämter überraschend zur Verfügung. Köstinger 👓 Vollständige Meldung