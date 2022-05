Offenbar hat die Ukraine nur 500 der von Deutschland versprochenen 2700 Strela-Luftabwehrraketen erhalten. Das berichtet die „Welt am Sonntag“ unter...

Rätselraten über Rede des russischen Präsidenten zum 9. Mai in Moskau. Kanzler Scholz trifft Präsident Macron. Und: Daniel Günther ist der neue...

Berlin (dpa) - Beim deutschen Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 77 Jahren rückt die Solidarität mit der Ukraine in den Mittelpunkt....

»Putin will die Ukraine unterwerfen, ihre Kultur und ihre Identität vernichten« – Kanzler Olaf Scholz hat anlässlich des Gedenkens an das Weltkriegsende...

Ukraine-Talk bei "Lanz" | Offener Brief zum Krieg: "Das ist Täter-Opfer-Umkehr" Reinhard Merkel hat den offenen Brief an Kanzler Scholz mitverfasst. Der Jurist sagt: Die Ukraine müsse über einen Waffenstillstand verhandeln. Er ist sich...

