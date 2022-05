13.05.2022 ( vor 10 Stunden )



Neue Inhaber, neuer Look. Newcastle United gehört seit Ende 2021 zu großen Teilen dem saudi-arabischen Staatsfonds. Nun das: In der kommenden Saison spielt das Team mit einem Auswärtstrikot, das einem saudischen Nationaltrikot verdächtig ähnlich sieht - die Fans sind empört.