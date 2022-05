14.05.2022 ( vor 2 Stunden )



In Kiew steht erstmals seit Kriegsbeginn ein russischer Soldat vor Gericht. Er soll Kriegsverbrechen in der Ukraine begangen haben. Die Vorwürfe lasten schwer. Am Freitag ist in Kiew der erste Kriegsverbrecherprozess gegen einen russischen Soldaten eröffnet worden. Er soll am 28. Februar schwere 👓 Vollständige Meldung