Grenoble erlaubt Burkinis in Schwimmbädern - Oben-ohne-Baden auch ok Die Debatte war hitzig, die Abstimmung fiel äußerst knapp aus: In Grenoble dürfen Frauen künftig oben ohne ins Schwimmbad – aber auch im...

Spiegel vor 9 Stunden - Top Auch berichtet bei • t-online.de