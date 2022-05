ZEIT ONLINE Politik Nachdem sich 260 ukrainische Kämpfer aus dem #Asow-Stahlwerk in #Mariupol ergeben haben, meldet #Russland die… https://t.co/ZHSFoVksNI vor 54 Minuten BR24 Russischen Angaben zufolge haben sich in der ukrainischen Hafenstadt #Mariupol seit Wochenbeginn 959 ukrainische Kä… https://t.co/O8GdZXDnqp vor 1 Stunde Gerti Bülowius RT @SZ: Liveblog zum Krieg in der #Ukraine: In Mariupol haben sich nach unbestätigten russischen Angaben knapp 1000 ukrainische Kämpfer erg… vor 1 Stunde Bloemrijk RT @SZ: Liveblog zum Krieg in der #Ukraine: In Mariupol haben sich nach unbestätigten russischen Angaben knapp 1000 ukrainische Kämpfer erg… vor 2 Stunden Christian Brey RT @SZ_TopNews: Liveblog zum Krieg in der #Ukraine: In Mariupol haben sich nach unbestätigten russischen Angaben knapp 1000 ukrainische Käm… vor 2 Stunden SZ Top-News Liveblog zum Krieg in der #Ukraine: In Mariupol haben sich nach unbestätigten russischen Angaben knapp 1000 ukraini… https://t.co/N8oFINwoJ8 vor 2 Stunden