19.05.2022 ( vor 10 Stunden )



war nie an einer Uni immatrikuliert, einen Doktortitel darf sie jetzt trotzdem führen. Mit ihren 32 Jahren hat sie zumindest einiges an Lebensweisheit gesammelt. Ihr Tipp für den akademischen Nachwuchs: Seid anspruchsvoll und lasst euch nicht von Rückschlägen abschrecken. Taylor Swift war nie an einer Uni immatrikuliert, einen Doktortitel darf sie jetzt trotzdem führen. Mit ihren 32 Jahren hat sie zumindest einiges an Lebensweisheit gesammelt. Ihr Tipp für den akademischen Nachwuchs: Seid anspruchsvoll und lasst euch nicht von Rückschlägen abschrecken. 👓 Vollständige Meldung