19.05.2022 ( vor 3 Stunden )



Kräftiges Tiefdruckgebiet über Deutschland: Schwergewitter, Starkregen und Sturmböen wüten in vielen Regionen. Wetterexperten warnen vor Superzellen und Tornadogefahr – und geben zwei klare Ratschläge an die Bürger. In weiten Teilen der Bundesrepublik kommen kräftige Kräftiges Tiefdruckgebiet über Deutschland: Schwergewitter, Starkregen und Sturmböen wüten in vielen Regionen. Wetterexperten warnen vor Superzellen und Tornadogefahr – und geben zwei klare Ratschläge an die Bürger. In weiten Teilen der Bundesrepublik kommen kräftige Gewitter mit schweren Sturmböen, 👓 Vollständige Meldung