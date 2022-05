25.05.2022 ( vor 2 Stunden )



20 Jahre wird Herbert Grönemeyers Meilenstein-Album "Mensch" in diesem Jahr alt. Das hätte gefeiert werden sollen - mit einer Reihe Shows in mehreren deutschen Städten. Doch die Konzerte fallen nun samt und sonders ins Wasser. Der Sänger und weitere Bandmitglieder haben Corona.