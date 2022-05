26.05.2022 ( vor 17 Stunden )



An der Seite von Robert De Niro und Joe Pesci erlangt Ray Liotto Hollywood-Ruhm. Nun trauert die Filmfabrik um einen ihrer Größten. Der 67-Jährige verstirbt bei Dreharbeiten in der Dominikanischen Republik überraschend im Schlaf.