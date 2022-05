28.05.2022 ( vor 7 Stunden )



Auf kaum einer Strecke ist das Qualifying so wichtig wie in Monaco. Ferrari-Pilot Auf kaum einer Strecke ist das Qualifying so wichtig wie in Monaco. Ferrari-Pilot Charles Leclerc fährt bei seinem Formel-1-Heimrennen eine herausragende Runde, der WM-Führende Max Verstappen liegt deutlich zurück. Mick Schumacher erhofft sich mehr, Sergio Perez sorgt kurz vor Schluss für einen Abbruch. 👓 Vollständige Meldung