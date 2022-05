30.05.2022 ( vor 21 Stunden )



Auf einer Klassenfahrt springt ein Schüler aus NRW trotz Badeverbot an einer gefährlichen Stelle in den Comer See. 20 Minuten später wird er aus dem Wasser gezogen. Die Ärzte kämpfen die ganze Nacht um sein Leben. Doch als die Familie des Jungen am nächsten Morgen ankommt, ist er bereits tot.