06.06.2022 ( vor 5 Stunden )



Ein Einbruch wie zum Start in die NBA-Finals passiert den Golden State Warriors keine zwei Mal. Angeführt von Steph Curry treten sie so dominant auf, dass die Celtics die Niederlage früh akzeptieren. Boston-Profi Theis hat fürs nächste Spiel eine klare Vorstellung.