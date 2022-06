07.06.2022 ( vor 11 Stunden )

Die deutsche Fußball -Nationalmannschaft kontrolliert das Nations-League-Duell mit England über weite Strecken und geht auch in Führung. Kurz vor dem Abpfiff weist der Videoassistent aber auf ein Foul hin - und der Vize-Europameister gleicht per Strafstoß aus. Beide Teams bleiben damit auch am zweiten Spieltag sieglos.