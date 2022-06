08.06.2022 ( vor 2 Stunden )



In Berlin fährt ein Auto in eine Menschenmenge . Es gibt laut Feuerwehr einen Toten und mehrere Verletzte . Der Fahrer des Wagens wurde festgenommen - es handelt sich laut Polizei um einen 29-Jährigen. Ob es sich um einen Unfall oder Absicht handelt, ist laut Polizei noch unklar.