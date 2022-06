Garmisch-Partenkirchen: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen drei Bahn-Mitarbeiter Beim Zugunglück in Oberbayern mit fünf Toten steht nun die Deutsche Bahn selbst im Zentrum der Ermittlungen. Mängel am Zug oder an der Strecke könnten den...

Spiegel vor 1 Tag - Top