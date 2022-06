09.06.2022 ( vor 20 Stunden )



Eintracht-Frankfurt-Profi Martin Hinteregger organisiert in seiner Heimat ein Event für Hobbyfußball und Konzerte. Was ein spaßiges langes Wochenende werden soll, ist nun offen. Denn eine Recherche deckt Geschäftsverbindungen des Fußballers zu einem Rechtspopulisten auf. Hinteregger reagiert empört - und handelt schnell.