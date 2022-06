Großeinsatz der Polizei - Messerangriff an Hochschule in Hamm - vier Personen verletzt, Täter festgenommen

An einer Hochschule in Hamm-Lippstadt hat ein Mann mehrere Menschen mit einem Messer verletzt. Das teilte die Polizei via Twitter mit. In einem Hörsaal wurde er...

Focus Online vor 3 Stunden - Vermischtes