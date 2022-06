Bericht: Kanzler Scholz plant Reise nach Kiew Offenbar steht ein Besuch von Kanzler Scholz in der Ukraine kurz bevor: Einem Bericht zufolge will der Kanzler noch in diesem Monat in das Kriegsland reisen....

t-online.de vor 3 Stunden - Deutschland





Ukraine aktuell: Kanzler Scholz will laut Medienbericht demnächst mit Macron und Draghi nach Kiew reisen Kanzler Olaf Scholz plant einem Medienbericht zufolge noch vor dem G7-Gipfel Ende Juni eine Reise nach Kiew. Mit dabei: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron...

Deutsche Welle vor 3 Stunden - Top