12.06.2022 ( vor 4 Tagen )



Das Emirat Katar soll auch nach Vorstellungen der Bundesregierung eine zentrale Rolle für die Lösung der aktuellen Energiekrise spielen. In wenigen Jahren will Katar das größte Erdgasfeld der Welt erschließen und seine Produktion massiv steigern. Als erstes ausländisches Unternehmen ist Total mit dabei. Das Emirat Katar soll auch nach Vorstellungen der Bundesregierung eine zentrale Rolle für die Lösung der aktuellen Energiekrise spielen. In wenigen Jahren will Katar das größte Erdgasfeld der Welt erschließen und seine Produktion massiv steigern. Als erstes ausländisches Unternehmen ist Total mit dabei. 👓 Vollständige Meldung