13.06.2022

Die Bundesregierung hat ihre Verhandlungen über ein Antiteuerungspaket fast abgeschlossen. Mit einer Präsentation sei in den kommenden Tagen zu rechnen, hieß es aus Regierungskreisen. Nach APA-Informationen dürfte die Regierung ziemlich viel Geld in die Hand nehmen, um in vielen Bereichen zu entlasten – fix sei etwa die Abschaffung der kalten Progression