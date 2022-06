17.06.2022 ( vor 4 Stunden )



Die Hoffnung, dass Justin Bieber bald auf die Bühne zurückkehren kann, erfüllt sich nicht. Nach ersten Konzertabsagen bläst der Sänger nun auch alle noch anstehenden Termine in den USA ab. Vor wenigen Tagen hatte er öffentlich gemacht, am Ramsay-Hunt-Syndrom zu leiden.