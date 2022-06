17.06.2022 ( vor 3 Stunden )



Es ist die früheste Hitzewelle seit 1947: Während in Spanien verheerende Brände hektarweise Land zerstören und Norditalien seine Wasservorräte rationiert, gilt auch in Frankreich vielerorts Alarmstufe Rot. Zunehmende Hitzewellen seien direkte Folgen der Klimaerwärmung, mahnen Wissenschaftler. Es ist die früheste Hitzewelle seit 1947: Während in Spanien verheerende Brände hektarweise Land zerstören und Norditalien seine Wasservorräte rationiert, gilt auch in Frankreich vielerorts Alarmstufe Rot. Zunehmende Hitzewellen seien direkte Folgen der Klimaerwärmung, mahnen Wissenschaftler. 👓 Vollständige Meldung