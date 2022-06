17.06.2022 ( vor 7 Stunden )



In unzähligen Filmen wirkt Jean-Louis Trintignant seit den 1950er-Jahren mit. Doch auch eine Affäre mit Brigitte Bardot und private Schicksalsschläge bringen ihn in die Schlagzeilen. Nun ist der Grandseigneur des französischen Films mit 91 Jahren gestorben. 👓 Vollständige Meldung