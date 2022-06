20.06.2022 ( vor 4 Stunden )



Hierzulande hat man Samantha Fox vor allem als One-Hit-Wonder mit "Touch Me" in Erinnerung. In ihrer britischen Heimat indes gilt sie jahrelang als Sexsymbol mit Auftritten in diversen "Herrenmagazinen". Doch schon vor Jahren outet sie sich als bisexuell. Nun ist sie unter der Haube. Hierzulande hat man Samantha Fox vor allem als One-Hit-Wonder mit "Touch Me" in Erinnerung. In ihrer britischen Heimat indes gilt sie jahrelang als Sexsymbol mit Auftritten in diversen "Herrenmagazinen". Doch schon vor Jahren outet sie sich als bisexuell. Nun ist sie unter der Haube. 👓 Vollständige Meldung