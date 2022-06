23.06.2022 ( vor 17 Stunden )



Seit einem Jahr ranken sich Spekulationen um das Eheleben von Fürst Albert II. und Charlène. So soll das Paar schon lange getrennt leben und nur öffentliche Termine gemeinsam wahrnehmen. In Oslo knutschen sie die Gerüchte nun aber einfach weg. Seit einem Jahr ranken sich Spekulationen um das Eheleben von Fürst Albert II. und Charlène. So soll das Paar schon lange getrennt leben und nur öffentliche Termine gemeinsam wahrnehmen. In Oslo knutschen sie die Gerüchte nun aber einfach weg. 👓 Vollständige Meldung