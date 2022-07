24.06.2022 ( vor 1 Woche )

Unwetter in Baden-Württemberg mit tödlichen Folgen: In einem Park sind ein Mann und sein Hund von einer umstürzenden Eiche erschlagen worden. Ein Mann und sein Hund sind in Freiburg bei einem Gewitter von einem Baum erschlagen worden. Der 64-Jährige sei zusammen mit seiner Ehefrau und dem Jagdhund a