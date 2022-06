26.06.2022 ( vor 2 Stunden )



MMA-Kämpfer auf der ganzen Welt wollen für die UFC in den Käfig steigen. MMA-Kämpfer auf der ganzen Welt wollen für die UFC in den Käfig steigen. Peter Sobotta hat diesen Weg bereits hinter sich und trainiert die nächste Generation, die den Sprung schaffen soll. Im Interview mit ntv.de erklärt der 35-Jährige, was es braucht, um in die UFC zu kommen und vor welchen Herausforderungen die deutsche MMA-Szene steht. 👓 Vollständige Meldung