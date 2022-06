29.06.2022 ( vor 14 Stunden )



Ein Start beim CHIO ist der große Traum von Dressurreiterin Lisa Müller. In diesem Jahr darf sich die Ehefrau von Fußball-Star Thomas Müller beweisen. Doch sie erlebt einen fürchterlichen Ritt. Ihr Pferd ist von der Kulisse so beeindruckend, dass ein kontrollierter Ritt nicht mehr möglich ist.