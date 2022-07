01.07.2022 ( vor 3 Tagen )



Der britische Premier gerät weiter unter Druck: Wieder gibt es einen Eklat in seiner Partei – und offenbar wusste Johnson schon länger darüber Bescheid. Die Serie an Skandalen bei den britischen Konservativen reißt nicht ab. Nachdem bereits zwei Abgeordnete der Regierungspartei wegen Vorwürfen des Der britische Premier gerät weiter unter Druck: Wieder gibt es einen Eklat in seiner Partei – und offenbar wusste Johnson schon länger darüber Bescheid. Die Serie an Skandalen bei den britischen Konservativen reißt nicht ab. Nachdem bereits zwei Abgeordnete der Regierungspartei wegen Vorwürfen des 👓 Vollständige Meldung