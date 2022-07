Schalke 04: Transfer geplatzt – Wunschspieler Christopher Jullien kommt nicht Acht Neuzugänge hat Schalke 04 bereits unter Dach und Fach gebracht. Ein neunter sollte noch dazukommen. Doch aus einem geplanten Deal wurde nichts. Der...

t-online.de vor 19 Stunden - Sport





Flughafen Köln/Bonn: Bund will Gastarbeiter aus der Türkei rekrutieren Um das Chaos an deutschen Flughäfen zu lindern, will die Bundesregierung Gastarbeiter aus der Türkei rekrutieren. Für Sommerurlauber kommt diese Maßnahme zu...

t-online.de vor 22 Stunden - Deutschland