Rheinland-Pfalz: Windhose reißt Hüpfburg in die Luft – Kinder schwer verletzt Bei einem Fußballturnier in Rheinland-Pfalz spielten Kinder in einer Hüpfburg. Dann hob diese plötzlich ab – neun von ihnen wurden verletzt. Auf einem...

t-online.de vor 6 Stunden - Welt





Windhose reißt Hüpfburg in die Luft – Kinder schwer verletzt Bei einem Fußballturnier in Rheinland-Pfalz spielten Kinder in einer Hüpfburg. Dann hob diese plötzlich ab – neun von ihnen wurden verletzt. Auf einem...

t-online.de vor 6 Stunden - Deutschland