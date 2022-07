06.07.2022 ( vor 8 Stunden )



Die Rücktrittsforderungen an Die Rücktrittsforderungen an Boris Johnson sind so laut wie nie zuvor. Doch der britische Premier zeigt sich entschlossen – und will an der Macht bleiben. Trotz scharfer Kritik aus den eigenen Reihen macht der britische Premierminister Boris Johnson derzeit keine Anstalten, von seinem Amt zurückzutr 👓 Vollständige Meldung