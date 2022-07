08.07.2022 ( vor 3 Stunden )



Der frühere japanische Regierungschef Shinzo Abe ist während einer Wahlkampfrede angeschossen worden. Die Regierung schaltet in den Krisenmodus. Auf den früheren japanischen Regierungschef Der frühere japanische Regierungschef Shinzo Abe ist während einer Wahlkampfrede angeschossen worden. Die Regierung schaltet in den Krisenmodus. Auf den früheren japanischen Regierungschef Shinzo Abe ist auf offener Straße ein Anschlag verübt worden. Ein Mann habe während einer Wahlkampfrede in der 👓 Vollständige Meldung