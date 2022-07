08.07.2022 ( vor 4 Stunden )



Moskau macht Reparaturarbeiten an einer Moskau macht Reparaturarbeiten an einer Turbine der Pipeline Nord Stream 1 für die gedrosselten Gaslieferungen nach Europa verantwortlich. Sollte die Maschine, die sich derzeit in Kanada befindet, wieder in Betrieb gehen, werden sich die Lieferungen erhöhen, verspricht der Kreml. 👓 Vollständige Meldung