Geflüchtete aus der Ukraine haben in Österreich fortan Anspruch auf Familienbeihilfe und damit verbundene Sozialleistungen – das hat der Nationalrat am Freitag mit den Stimmen der türkis-grünen Koalition sowie von SPÖ und NEOS beschlossen. Davon profitieren werden rund 79.000 Personen, die seit Kriegsbeginn aus der Ukraine geflüchtet und in Österreich registriert sind, der Großteil davon Frauen und Kinder.