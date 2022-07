Petra RT @ntv_EIL: Der Kriegstag im Überblick: Lawrow düpiert Außenminister - Kreml will Deutschland wieder mehr Gas liefern https://t.co/GrnxBxb… vor 5 Stunden Prokdus-Gesundheit Der Kriegstag im Überblick: Lawrow düpiert Außenminister - Kreml will Deutschland wieder mehr Gas liefern - n-tv NA… https://t.co/ez6bQqsJpv vor 8 Stunden Alexander News (Der Kriegstag im Überblick: Lawrow düpiert Außenminister - Kreml will Deutschland wieder mehr Gas liefern) ha… https://t.co/0qfN6lN2mq vor 12 Stunden Cornelia 🌱 RT @ntvde: Der Kriegstag im Überblick: Lawrow düpiert Außenminister - Kreml will Deutschland wieder mehr Gas liefern https://t.co/nSdP87jZCz vor 13 Stunden Cityreport24 Der Kriegstag im Überblick: Lawrow düpiert Außenminister - Kreml will Deutschland wieder mehr Gas liefern… https://t.co/r4dNp6dfqv vor 15 Stunden 🧑🏽‍🦰🧑🏽‍🦰🧑🏽‍🦰 RT @ntvde: Der Kriegstag im Überblick: Lawrow düpiert Außenminister - Kreml will Deutschland wieder mehr Gas liefern https://t.co/nSdP87jZCz vor 15 Stunden