10.07.2022 ( vor 13 Stunden )

Tag 136 seit Kriegsbeginn: Kanada erlaubt die Ausfuhr einer Turbine für Nord Stream 1. In der Ostukraine toben weiter Kämpfe. Alle Infos im Newsblog. RELOAD Melnyk: "Deutschland bleibt in unseren Herzen" 20.01 Uhr: Nach seiner Entlassung als ukrainischer Botschafter in Deutschland geht Andrij Melnyk