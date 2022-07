11.07.2022 ( vor 15 Stunden )



Eine Familie will auf den Vesuv klettern, aber nicht über den offiziellen Weg mit Tickets: Die vier US-Touristen nehmen eine verbotene Route. Mit einem Selfie will ein 23-Jähriger die Wanderung auf den Vulkan im Bild festhalten. Er stürzt und der Versuch endet beinahe in einer Katastrophe.