12.07.2022 ( vor 2 Stunden )



Seit fast drei Wochen steht der Partysong "Layla" an der Spitze der deutschen Musikcharts. Auf dem Kiliani- Seit fast drei Wochen steht der Partysong "Layla" an der Spitze der deutschen Musikcharts. Auf dem Kiliani- Volksfest in Würzburg darf das Lied allerdings nicht abgespielt werden. Auch das umstrittene Donaulied ist auf der Veranstaltung tabu. 👓 Vollständige Meldung