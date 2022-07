Kampf um Johnson-Nachfolge: Angriffe gegen Parteiliebling Mordaunt Ex-Brexit-Minister macht Stimmung gegen die von der Parteibasis favorisierte Handels-Staatssekretärin: "Ich hatte das Gefühl, dass sie die Details nicht...

DiePresse.com vor 7 Stunden - Oesterreich





Schulmassaker: Uvalde: Polizei überwältigte Täter erst nach 75 Minuten Der Amoklauf mit 21 Toten an einer Grundschule in Uvalde sorgte für Entsetzen. Nun offenbaren neue Überwachungsvideos weitere Details - und die Kritik an der...

Berliner Morgenpost vor 22 Stunden - Vermischtes