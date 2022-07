14.07.2022 ( vor 16 Stunden )



Staatsangestellte in der Ukraine haben sich per Gesetz an die Amtssprache zu halten: Ukrainisch. Doch während des Krieges führen viele Bedienstete Gespräche oder Interviews in anderen Sprachen - auch Präsident Selenskyj. Ab Samstag sollen schärfere Strafen bei Verstößen gelten.