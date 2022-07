15.07.2022 ( vor 9 Stunden )



Bereits an diesem Freitag startet die 2. Bereits an diesem Freitag startet die 2. Fußball -Bundesliga in die neue Saison. Zum Auftakt empfängt Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern Hannover 96 zum Duell der Traditionsvereine. Noch vor dem ersten Anpfiff schauen wir auf die Stärken und Schwächen der 18 Klubs. 👓 Vollständige Meldung